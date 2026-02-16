PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperverletzungsdelikt im Bahnhof Bad Krozingen

Bad Krozingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall der sich im Bahnhof Bad Krozingen ereignet haben soll.

Am Sonntag, gegen 07:00 Uhr soll es nach dem Ausstieg aus dem Zug RB 27, von Freiburg im Breisgau nach Basel, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen sein. Zuvor stieg eine Frau, die sich in Begleitung von zwei Männern befunden haben soll, aus dem Zug. Ein 20-jähriger irakischer Staatsangehöriger, der ebenfalls ausstieg, soll die dreiköpfige Gruppe angesprochen haben. Im weiteren Verlauf soll der 20-Jährige einen 35-jährigen nordmazedonischen Staatsangehörigen körperlich angegangen sein. Die derzeit unbekannte Frau konnte sich mit Hilfe einer weiteren Reisenden aus der Situation entfernen.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht die Frau sowie die Reisende die ihr geholfen haben soll. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

