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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Dienstag, den 28.04.2026 (16:30 Uhr) bis Mittwoch, den 29.04.2026 (06:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter eine Ansaugplatten-Traverse von einem Baugerät, welches frei zugänglich auf einer Straßenbaustelle abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines GPS-Empfängers

In der Zeit von Dienstag, den 28.04.2026 (19:00 Uhr) bis Mittwoch, den 29.04.2026 (10:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Holtruper Straße und entwendeten einen GPS-Empfänger der Marke "John Deere". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Dienstag, den 28.04.2026 (15:30 Uhr) bis Mittwoch, den 29.04.2026 (09:00 Uhr), die Gebäudewand und Teile eines Metallgeländers an einer Schule in der Overbergstraße mit schwarzer und pinker Farbe. Betroffen ist eine Fläche von ca. 10 qm². Die Kosten zur Instandsetzung wurden auf ca. 1500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Rauchentwicklung in Kanalisation

Am Mittwoch, den 29.04.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Vechta gegen 09:00 Uhr in die Kolpingstraße zur dortigen BBS alarmiert. Aus der Kanalisation heraus kam es zu einer Rauchentwicklung, dessen Ursache unklar ist. Die Feuerwehr spülte den Abwasserkanal mit Wasser. Schäden konnten nicht erkannt werden.

Vechta - Manipuliertes E-Bike aus dem Verkehr gezogen / Fahrer unter Einfluss von Drogen

Am Mittwoch, den 29.04.2026, wurde ein 34-jähriger E-Bike-Fahrer aus Vechta gegen 21:36 Uhr auf der Oldenburger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das mitgeführte E-Bike mittels Gashebel auf bis zu 61 km/h beschleunigt werden kann. Für das E-Bike war keine Betriebserlaubnis vorhanden, eine Haftpflichtversicherung lag ebenfalls nicht vor. Eine erforderliche Fahrerlaubnis war beim Fahrzeugführer ebenfalls nicht vorhanden. Zudem stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Beeinflussung durch THC heraus, was eine Blutprobenentnahme erforderlich machte. Den Vechtaer erwarten nun mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Vechta - Drogen im Straßenverkehr

Am Mittwoch, den 29.04.2026, wurde eine 48-jährige PKW-Führerin aus Goldenstedt gegen 15:15 Uhr auf der Straße Buddenkämpe einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen eines durchgeführten Vortests wurde eine Beeinflussung durch THC und Kokain ersichtlich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Dachverglasung mit Eisenmuttern beschossen

Am Dienstag, den 28.04.2026, stellte der Eigentümer eines Hauses in der Straße Lauland zwei Löcher in der Dachverglasung seiner Terrasse fest und fand im Nahbereich drei Eisenmuttern. Der Verdacht liegt nahe, dass unbekannte Täter zuvor mit einem unbekannten Gegenstand die Eisenmuttern verschossen haben könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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