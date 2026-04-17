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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mutmaßlicher Fahrraddieb dank Zeugenhinweis gestellt - Ermittler suchen Geschädigten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 28-jähriger Hildesheimer steht im Verdacht, am gestrigen Donnerstag (16.04.2026) in der Innenstadt versucht zu haben, ein Elektro-Fahrrad zu entwenden. Hierbei soll er allerdings von einem Zeugen gestört worden sein, der anschließend die Polizei informierte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Tatverdächtige gegen 12:45 Uhr dabei beobachtet, als er im Durchgang vom Hohen Weg in Richtung Andreasplatz am Vorderrad und Schloss eines an den dortigen Fahrradständern abgestellten Pedelecs hantierte. Dabei sei das Vorderrad beschädigt worden. Nachdem der Zeuge ihn angesprochen habe, sei der 28-Jährige zügig weggegangen.

Der Zeuge folgte dem Mann und informierte die Polizei, so dass der Tatverdächtige kurze Zeit später in der Schuhstraße gestellt werden konnte.

Als die eingesetzten Beamten kurze Zeit später am Tatort im Hohen Weg eintrafen, war das zur Rede stehende Fahrrad nicht mehr da. Es soll sich dabei um ein silberfarbenes Pedelec gehandelt haben.

Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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