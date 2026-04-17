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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag zur Sperrung der A7 nach Unfall mit Schwertransport - A7 wieder frei

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) Nach Beendigung der Arbeiten wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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