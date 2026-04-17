POL-HI: Nachtrag zur Sperrung der A7 nach Unfall mit Schwertransport - A7 wieder frei

Hildesheim (ots) - SÖHLDE (hue) - Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:30 Uhr in der Ortschaft Söhlde einen Pkw, der zuvor durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 36-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte ...

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