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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (hue) - Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:30 Uhr in der Ortschaft Söhlde einen Pkw, der zuvor durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 36-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain und Opiate.

Zur gerichtsfesten Feststellung der Beeinflussung wurde dem Mann auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss der Betroffene aufgrund eines wiederholten Verstoßes mit einem Bußgeld von über 1.500 Euro sowie einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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