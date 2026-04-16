Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(mei) - Am Mittwoch, dem 15.04.2026, kam es gegen 15:20 Uhr auf der L461 zwischen Wülfingen und Alferde zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht des Unfallverursachers. Nach ersten Ermittlungen überholte ein schwarzer Pkw, aus Richtung Wülfingen kommend in Fahrtrichtung Alferde, zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Kurz vor der dort befindlichen Baustelle scherte der Pkw wieder ein und schnitt dabei eine 64-jährige Fahrzeugführerin, sodass diese eine Gefahrenbremsung durchführen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender 39-jähriger Pkw-Fahrer konnte trotz ebenfalls eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit der Vorrausfahrenden nicht mehr verhindern. Der Fahrer des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des sich unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze (Tel.: 05068 / 9338-0) in Verbindung zu setzen.

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