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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße 1

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Groß Escherde (rog) - Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Am 15.04.2026 beteiligten sich Kräfte des Polizeikommissariats Sarstedt am sogenannten "Blitzermarathon". Kontrollort war die Bundesstraße 1, auf Höhe des Gasthofs Nobiskrug. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 km/h.

Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 12:30 Uhr konnte die Polizei Sarstedt 20 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Dabei bewegten sich zwölf Fahrzeugführende im Bereich eines Verwarngeldes. Acht weiteren Fahrzeugführende droht nun ein Bußgeld, da diese die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Toleranz um mehr als 16 km/h überschritten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug bei zwei Verkehrsteilnehmenden 96 km/h. Ihnen droht nun ein Bußgeld, in Höhe von 150 Euro, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

"Der Fokus dieser Maßnahmen liegt hierbei darauf, bei den Personen, die auf unseren Straßen zu schnell unterwegs sind, ein Problembewusstsein zu entwickeln. Überhöhte Geschwindigkeit kann zu Unfällen mit schwerwiegenden Sach- und vor allem Personenschäden führen. Gerade bezogen auf den Anhalteweg macht es einen deutlichen Unterschied, ob ich mein Auto von 70km/h oder fast 100 km/h zum Stillstand bringen muss", sagt Hendrik Maurer, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat Sarstedt.

Das Polizeikommissariat Sarstedt wird auch künftig weiter seine personellen Kapazitäten dafür einsetzen vergleichbare Kontrollen durchzuführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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