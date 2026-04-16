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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Hecke und einer Gartenlaube in Elze OT Mehle

Hildesheim (ots)

ELZE - (sud) Am Mittwoch (15.04.2026) ist es gegen 12:15 Uhr zum Brand einer Hecke und einer Gartenlaube in der Berliner Straße in Mehle gekommen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ist zunächst die Hecke aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und das Feuer hat anschließend auf die Gartenlaube übergegriffen.

Bei den Löscharbeiten waren alle Ortsfeuerwehren der Stadt Elze im Einsatz.

Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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