Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gemeldeter Waldbrand am Ostersonntag

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Sprockhövel (ots)

Am Ostersonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 21 Uhr zum Waldbereich an der Sirrenbergstraße alarmiert, nachdem ein Notruf über einen starken Feuerschein einging, der selbst von der BAB 43 deutlich zu sehen war. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte auf einem Grundstück ein Feuer zum Abbrand von größtenteils Unrat vor. Die Feuerwehr leitete auf der Fläche von rund 200 qm eine Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren ein. Aufgrund der abgelegenen Lage wurde weiteres Löschwasser durch ein Tanklöschfahrzeug im so genannten Pendelverkehr zur Brandstelle gebracht. Dazu wurde mehrmals zwischen der Örtlichkeit und dem nächsten erreichbaren Hydranten in rund 500 m Entfernung gependelt.

Insgesamt dauerte der Einsatz mehr als drei Stunden. Eingesetzt waren 35 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit acht Fahrzeugen. Die Polizei und das Ordnungsamt nahmen den Sachverhalt auf.

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