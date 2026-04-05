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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Baum auf Wohnhaus

FW-EN: Baum auf Wohnhaus
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Sprockhövel (ots)

Am Ostersonntag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 9:20 Uhr zu einem Wohnhaus an der Alten Bergstraße alarmiert. Durch Windböen war ein Baum über einen Fußweg auf ein Wohnhaus gestürzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr zerkleinerten den Baum mit einer Motorsäge. Ein Schaden am Haus ist nach bisheriger Einschätzung nicht entstanden.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr in der Nacht gegen 0:45 Uhr zu einem gemeldeten Funkenflug im Bereich der Mittelstraße gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte Reste eines Osterfeuers vor. Eine Gefahr ging davon jedoch nicht aus. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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