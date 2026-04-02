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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Eine automatische Brandmeldeanlage hat die Feuerwehr Sprockhövel am Donnerstag gegen 3.40 Uhr in die Stefansbecke gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei der Begehung des Werksgebäudes glücklicherweise kein Schadensereignis feststellen. Ein weiteres Eingreifen der 20 ausgerückten Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich, so dass der Einsatz gegen 4.15 Uhr beendet werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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