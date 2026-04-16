Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

Hildesheim (ots)

Lamspringe (hue) - In der Donnerstagnacht (16. April 2026) haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 00:30 Uhr - 03:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem metallverarbeitenden Betrieb im westlichen Bereich von Lamspringe verschafft.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam auf das Firmengelände sowie in die Produktionshallen ein und entwendeten dort eine größere Menge an Buntmetallen. Anschließend flüchteten sie in bislang unbekannte Richtung. Aufgrund der entwendeten Menge ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Kraftfahrzeug genutzt wurde.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben - insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes - sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

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