PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verunfallter Schwertransport zieht stundenlange Sperrung der A7 bei Hildesheim nach sich

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) In der Nacht zu Freitag (17.04.2026) ereignete sich gegen 02:15 Uhr auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde ein Unfall mit einem Schwertransport, der ein Windrad-Rotorblatt geladen hatte.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge scherte der Nachläufer (Anhänger) des Gespanns wegen eines technischen Defekts während der Fahrt nach links aus, durchbrach die Mitteschutzplanke und blieb auf dem Mittelstreifen liegen. Der 51-jährige Fahrer blieb dabei unverletzt.

Die Fahrbahn in Richtung Kassel musste in der Folge gesperrt und die Nordfahrbahn in Richtung Hannover auf einen Fahrstreifen verengt werden.

Im Laufe des Vormittags gelang es, den Schwertransport mit Hilfe eines Bergungsunternehmens zur etwa einen Kilometer entfernten Raststätte Hildesheimer Börde zu schleppen.

Die Vollsperrung der Südfahrbahn sowie die Teilsperrung der Fahrbahn in Richtung Hannover dauern aufgrund von Reparaturarbeiten weiterhin an und werden sich voraussichtlich noch bis in den Nachmittag hineinziehen.

Als Folge des Unfalls kommt es seither nicht nur auf der A7, sondern auch im Stadtgebiet Hildesheim und auf den Bundesstraßen 1 und 6 zu massiven Verkehrsstörungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 07:55

    POL-HI: Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeiinspektion Hildesheim

    Hildesheim (ots) - - 77.061 Verkehrsunfälle in 10 Jahren - Einführung der Applikation "VEV-digital" - Reduzierung der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden (VUSP) - Gut 40 % der Unfälle auf den Bundesautobahnen A 7 und A 39 in Baustellen - schwankende Zahlen bei den vier Hauptunfallursachen - ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 17.04.2026 – 06:43

    POL-HI: Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE (hue) - Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:30 Uhr in der Ortschaft Söhlde einen Pkw, der zuvor durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 36-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und reagierte ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 18:09

    POL-HI: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

    Hildesheim (ots) - Lamspringe (hue) - In der Donnerstagnacht (16. April 2026) haben sich bislang unbekannte Täter zwischen 00:30 Uhr - 03:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem metallverarbeitenden Betrieb im westlichen Bereich von Lamspringe verschafft. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam auf das Firmengelände sowie in die Produktionshallen ein und entwendeten dort eine größere Menge an Buntmetallen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren