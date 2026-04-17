Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verunfallter Schwertransport zieht stundenlange Sperrung der A7 bei Hildesheim nach sich

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) In der Nacht zu Freitag (17.04.2026) ereignete sich gegen 02:15 Uhr auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Hildesheim und der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde ein Unfall mit einem Schwertransport, der ein Windrad-Rotorblatt geladen hatte.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge scherte der Nachläufer (Anhänger) des Gespanns wegen eines technischen Defekts während der Fahrt nach links aus, durchbrach die Mitteschutzplanke und blieb auf dem Mittelstreifen liegen. Der 51-jährige Fahrer blieb dabei unverletzt.

Die Fahrbahn in Richtung Kassel musste in der Folge gesperrt und die Nordfahrbahn in Richtung Hannover auf einen Fahrstreifen verengt werden.

Im Laufe des Vormittags gelang es, den Schwertransport mit Hilfe eines Bergungsunternehmens zur etwa einen Kilometer entfernten Raststätte Hildesheimer Börde zu schleppen.

Die Vollsperrung der Südfahrbahn sowie die Teilsperrung der Fahrbahn in Richtung Hannover dauern aufgrund von Reparaturarbeiten weiterhin an und werden sich voraussichtlich noch bis in den Nachmittag hineinziehen.

Als Folge des Unfalls kommt es seither nicht nur auf der A7, sondern auch im Stadtgebiet Hildesheim und auf den Bundesstraßen 1 und 6 zu massiven Verkehrsstörungen.

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