Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Rotlicht missachtet / Verkehrsunfall mit verletzten Personen
Am Mittwoch, den 29.04.2026, befuhr eine 39-jährige PKW-Führerin aus Leer gegen 21:15 Uhr die Thüler Straße (B72) in Fahrtrichtung Friesoythe, als sie auf Höhe des Kurfürstendamms das Rotlicht missachtete und in die Kreuzung einfuhr. Hier kollidierte sie mit einem PKW eines 29-jährigen Friesoythers, welcher gerade in die Kreuzung hineinfuhr. Der Mitfahrer des Friesoythers (27 J., Löningen) und die 39-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.
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