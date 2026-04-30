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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Rotlicht missachtet / Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch, den 29.04.2026, befuhr eine 39-jährige PKW-Führerin aus Leer gegen 21:15 Uhr die Thüler Straße (B72) in Fahrtrichtung Friesoythe, als sie auf Höhe des Kurfürstendamms das Rotlicht missachtete und in die Kreuzung einfuhr. Hier kollidierte sie mit einem PKW eines 29-jährigen Friesoythers, welcher gerade in die Kreuzung hineinfuhr. Der Mitfahrer des Friesoythers (27 J., Löningen) und die 39-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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