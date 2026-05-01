Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Auffahrunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 30.04.2026, befuhr ein 69-jähriger PKW-Führer aus Garrel die Oldenburger Straße von Littel kommend in Richtung Nikolausdorf. In Höhe der Unfallstelle fuhr dieser ungebremst auf eine vorausfahrende 62-jährige Pkw-Führerin aus Garrel. Hierbei konnte bei dem 69-jährigen während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung des Führerscheines wurden angeordnet. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt.

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