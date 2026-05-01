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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Auffahrunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 30.04.2026, befuhr ein 69-jähriger PKW-Führer aus Garrel die Oldenburger Straße von Littel kommend in Richtung Nikolausdorf. In Höhe der Unfallstelle fuhr dieser ungebremst auf eine vorausfahrende 62-jährige Pkw-Führerin aus Garrel. Hierbei konnte bei dem 69-jährigen während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine Blutentnahme, sowie die Sicherstellung des Führerscheines wurden angeordnet. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle i.A. Landwehr, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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