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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt mit Ausfallerscheinungen

Leinefelde (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026 gegen 01:40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung im Bereich Leinefelde ein Pkw VW Passat durch seine Fahrweise auf. Bei der Hinterherfahrt fuhr der 22-jährige Fahrer laut Tacho des Streifenwagens außerorts in einer 70er-Zone ca. 140 km/und innerorts trotz am Fahrbahnrand abgeparkter Fahrzeuge ca. 100 km/h. Außerdem umrundete er einen Kreisverkehr ohne Grund mehrfach. Nach der Anhaltung wurde während der anschließenden Kontrolle bei einem Alkoholtest ein Wert von 0,77 Promille ermittelt. Auf Grund dessen wurde die gezeigte enthemmte und gefährliche Fahrweise als Ausfallerscheinung gewertet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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