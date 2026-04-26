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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen am Primariusgraben

Nordhausen (ots)

Im Internet war am Samtag von einer umgestoßenen Laterne in Nordhausen an der Treppe "Neue Lesserstiege" zu lesen. Über diesen Umweg erlangte die Polizei Kenntnis vom Sachverhalt und prüfte umgehend. Tatsächlich stellten Beamte am Übergang des "Primariusgraben" in die Jüdenstraße eine beschädigte Lateren fest. Die Polizei ermittelte im Umfeld nach möglichen Hinweisen. Zusammenfassend ist anzumerken: Statt sich nur im Internet auf diversen Portalen gegenseitig seinen Unnmut über Vandalen zu bekunden, wäre eine zeitnahe Information vom Bürger an die örtliche Polizei durchaus sinnvoll gewesen. Zumal von einer beschädigten Laterene unter Umständen Gefahren für Mensch und Tier ausgehen können. Glücklicherweise gingen bis zur Beseitigung der Gefahrenstelle noch keine Kinder ihrem Forschungsdrang nach, sodass niemand körperlich zu Schaden kam. Die Tatzeit konnte bisher auf Freitag ab 21:00 Uhr bis Samstag etwa 02:00 Uhr eingegrenzt werden. Sollten Zeugen den Zeitraum weiter eingrenzen oder gar Wahrnehmungen kundtun können, werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Aktenzeichen 101953/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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