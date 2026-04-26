LPI-NDH: Unfall in Werther

Nordhausen (ots) - Am Samstag, den 25.04.2026 wurde die Polizei gegen 15:40 Uhr über einen Mann informiert, welcher in Hesserode, Nüxeier Straße in seinem Fahrzeug saß und nicht ansprechbar war. Rettungsdienst und Polizei stellten den Mann in seinem 5er BMW, auf dem Fahrersitzt sitzend fest. Auf Ansprechen wurde reagiert. Der Mann gab an, dass er das Fahrzeug abstellen musste, da er sich nicht mehr in der Lage fühlte, weiterzufahren. Ein Atemalkoholtest machte die ...

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