Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfall in Werther
Nordhausen (ots)
Sonntagmorgen, gegen 05:10 Uhr befuhr ein 19jähriger mit seinem Pkw BMW die Landstraße von Werther in Richtung Wolkramshausen. Am Ortausgang Werther kommt das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer dortigen Straßenlaterne. Die beiden Insassen bleiben unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt und die Laterne abgeklemmt werden. Der Fahrer gab bei der Unfallaufnahme an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell