Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verletzt

Langula (ots)

Ein Kraftradfahrer befuhr am Sonntag die Landstraße 1016 aus Richtung Nazza kommend in Richtung Langula. In der Ortslage Langula wollte der Motorradfahrer gegen 12.30 Uhr nach rechts abbiegen, wobei er auf die Grünfläche kam und in der Folge stürzte. Der Mann wurde durch den Sturz verletzt. An seinem Motorrad entstand unfallbedingter Sachschaden.

