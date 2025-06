LPI-NDH: Anglerzubehör aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots) - Ein Mopedfahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall im Kyffhäuserkreis schwer verletzt worden. Der 16-Jährige befuhr gegen 21.50 Uhr die Landstraße 1034 aus Richtung Berka in Richtung Sondershausen, als er im Bereich einer Kurve aus derzeit noch ungeklärter Ursache in den Straßengraben geriet. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus. An dem Moped entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

