Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

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Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 30. April 2026, zwischen 09:06 Uhr und 09:42, kam es in der Willohstraße in Friesoythe zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Tel.: 04491-93390 entgegen.

Barßel / Osterhausen - Zwergkaninchen ausgesetzt / Zeugenaufruf mit Foto

Am Donnerstag, 30. April 2026, gegen 23:30 Uhr, wurde die Polizei über den Fund von mehreren Zwergkaninchen in der Waldstraße in Barßel, Ortsteil Osterhausen, nahe eines dortigen Campingplatzes, informiert. Nach Angaben des Finders habe er die Kaninchen in einer Kiste, welche am Straßenrand abgestellt wurde, vorgefunden. In der Kiste befanden sich insgesamt sieben Zwergkaninchen. Die Zwergkaninchen wurden vorrübergehend untergebracht und werden im weiteren Verlauf einem Tierheim zugeführt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) oder die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 30. April 2026, gegen 15:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen PKW-Fahrer aus Ungarn, welcher zuvor die Ellerbrocker Straße in Friesoythe befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich für die Polizeibeamte Anhaltspunkte, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte. Ein Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe / Markhausen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 30. April 2026, gegen 07:50 Uhr, kam es in der Mittelthüler Straße in Friesoythe, Ortsteil Markhausen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrer aus Friesoythe beabsichtigte, mit einem PKW-Anhänger-Gespann von der Mittelthüler Straße auf ein Grundstück abzubiegen. Ein nachfolgender 23-jähriger PKW-Fahrer aus Markhausen erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Anhänger des 26-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger in das Heck des PKW gedrückt. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 26-Jährige leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der PKW des 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

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