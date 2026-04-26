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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260426 - 0522 Frankfurt - Rödelheim: Seniorin beraubt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (25. April 2026) raubte ein Unbekannter in Rödelheim einer Seniorin die Tasche ihres Einkaufstrolleys und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die geschädigte 89-Jährige befand sich gegen 11:15 Uhr fußläufig auf dem Heimweg und ging hierbei die Reifenberger Straße in Richtung Siedlung Westhausen.

Unmittelbar vor der Fußgängerbrücke über die Autobahn A 66, vor dem Eingang zum KGV Fuchstanz, stieß sie der unbekannte Täter von hinten zu Boden. Anschließend entnahm dieser die Tasche ihres mitgeführten Einkaufstrolleys aus dem fahrbaren Gestell und entfernte sich damit in Richtung Fuchstanzstraße. Ein Passant leistete der Seniorin anschließend Hilfe und verständigte die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 -51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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