Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260425 - 0520 Frankfurt - Ostend: Pkw stürzt ins Hafenbecken - Insasse erliegt seinen Verletzungen

Frankfurt (ots)

(di) Wie den Medien bereits bekannt, kam es in den späten Abendstunden des gestrigen Tags (24. April 2026) zu einem Vorfall im Frankfurter Osthafen, bei dem ein Fahrzeug mit fünf Insassen in das Hafenbecken geriet und dort versank.

Zwischenzeitlich erlag der 18-Jährige Insasse des Fahrzeuges, der zuvor von einem Feuerwehrtaucher aus dem Fahrzeug gerettet worden war, im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Eine 17-Jährige Insassin befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet nun auch um Mithilfe und sucht Zeugen, die gestern Abend gegen 22:20 Uhr Beobachtungen zu dem Vorfall, insbesondere zu einem weißen Ford Ecosport (Kompakt-SUV), im Bereich des Osthafens/ Lindleystraße gemacht haben.

Hinweise nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (5. Revier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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