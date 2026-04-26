Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260426 - 0521 Frankfurt - Innenstadt: Rettungsdienstmitarbeiter angegriffen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (25. April 2026) griff ein Mann in der Innenstadt eine Rettungswagenbesatzung ohne erkennbaren Grund an. Ein Streifenteam nahm ihn kurze Zeit darauf fest.

Die Besatzung eines Rettungswagens befand sich gegen 10:50 Uhr bei einem Einsatz auf der Zeil nahe der Konstablerwache. Dort versorgten sie eine Patientin ambulant. Der spätere Angreifer befand sich wenige Meter vom Einsatzort entfernt und bepöbelte die Helfer. Doch nicht nur das: Er warf zudem unvermittelt eine gefüllte Bierdose in Richtung einer Sanitäterin und verfehlte diese nur knapp. Als Unbeteiligte den Mann festhalten wollten, entriss er sich und schlug auf der Flucht noch eine Delle in den abgestellten Rettungswagen.

Ein Streifenteam konnte den Angreifer kurze Zeit später noch in unmittelbarer Nähe festnehmen. Der erheblich alkoholisierte 30-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums verbracht. Er muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und der Sachbeschädigung verantworten.

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