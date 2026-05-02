Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 01.-02.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Freitag gegen 22:00 Uhr kam es in Cloppenburg in der Diskothek an der Bürgerparkstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 26-Jährigen aus Cloppenburg. Hierbei wurde der Frau von einem bislang unbekannten Täter mit der Hand ins Gesicht geschlagen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Der Täter konnte im Anschluss unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Körperverletzung

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es am Samstag gegen 00:10 Uhr in der Fußgängerzone in Cloppenburg. Ein 16-Jähriger und eine 17-Jährige aus Molbergen sowie ein 20-Jähriger aus Cloppenburg befanden sich zur Tatzeit in der Langen Straße. Dort schlugen mehrere Täter auf die drei Opfer ein und verletzten diese leicht. Auch hier entkamen die Täter unerkannt.

Löningen - Körperverletzung

Am Samstag gegen 00:30 Uhr gerieten zwei 30-Jährige aus Löningen in der Haselünner Straße in Löningen in Streit und schlugen in der Folge aufeinander ein. Beide beteiligte wurden hierbei leicht verletzt. Durch die eingesetzte Streife wurde eine wechselseitige Körperverletzung aufgenommen.

Cloppenburg - Brand

Am Freitag gegen 17:40 Uhr geriet das Unterholz auf einem Grundstück an der Leharstraße in Cloppenburg vermutlich aufgrund einer weggeworfenen Zigarette in Brand, sodass eine Fläche von ca. 2x3m in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr Cloppenburg löschte den Brand, sodass kein weiterer Schaden entstehen konnte.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag gegen 20:20 Uhr stoppte die Polizei einen 23-Jährigen aus Cloppenburg auf der Clemens-August-Straße in Emstek, der mit einem VW Passat unterwegs war. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen und stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Promillewert von 0,91, weshalb im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Garrel - schwerer Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss Am Samstag gegen 03:00 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Friesoythe mit einem VW Touran die B72 Höhe Petersfeld in Richtung Friesoythe, kam ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, konnte jedoch unmittelbar durch eine Streife gestellt werden. Der Grund für sein Verhalten war schnell gefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und verblieb daher im Krankenhaus. An dem PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit Unfallflucht Am Samstag gegen 00:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Postdamm in Löningen. Hier kam eine Mercedes A-Klasse aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Als Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme ein 23-Jähriger aus Löningen ermittelt werden. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

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