Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 01./02.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Scharrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis-

Am 02.05.2026, gegen 00:25h, kontrollierte eine Streife des PK Friesoythe, auf der Hauptstraße, 26683 Scharrel, einen 54-jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht- In der Zeit vom 30.04.2026, 16:00h auf den 01.05.2026, 09:00h, stellt eine 73-jährige ihren Pkw Peugeot ordnungsgemäß auf einen Parkplatz eines Seniorenheims an der Straße "Am Alten Hafen", 26169 Friesoythe, ab. Am Morgen stellt sie dann eine Beschädigung an ihrem Pkw fest. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen. (04491-9339-0)

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