Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuer im Weinberg - Weinheimer Feuerwehr stoppt Flammen im Abendrot

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Weinheim (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 21:00 Uhr zu einem Vegetationsbrand zwischen der verlängerten Jahnstraße in Hohensachsen und der Bundesstraße 3 parallel zum Feldweg im Netztal alarmiert. Zunächst wurde die Einsatzstelle auf Weinheimer Gemarkung gemeldet, weshalb die Abteilung Stadt ausrückte. Bereits auf der Anfahrt hatte die Leitstelle Rhein-Neckar neue Erkenntnisse und meldete, dass sich der Brand im Bereich Hohensachsen befand. Daraufhin wurde die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen nachalarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte eine Hecke sowie umliegende Vegetation in einem steilen Hangbereich mitten in den Weinbergen. Die Einsatzstelle war nur über schmale Wirtschaftswege erreichbar. Fahrzeuge konnten nicht direkt an den Brandherd heranfahren. Das erforderte ein strukturiertes Vorgehen und den schnellen Aufbau einer längeren Schlauchleitung zu und über den Hang.

Die Feuerwehr leitete sofort die Brandbekämpfung ein. Ein erster Trupp ging von der unteren Seite des Hanges mit einem Strahlrohr vor. Parallel dazu wurde eine zweite Schlauchleitung aufgebaut. Ein weiterer Trupp bekämpfte das Feuer von oben. Durch dieses gemeinsame Vorgehen von zwei Seiten konnte der Brand schnell eingedämmt werden.

Solche Einsätze am Weinberg ist auch für die Weinheimer Feuerwehr keine alltägliche Einsatzlage. Die Einsatzkräfte arbeiteten im steilen Gelände, teilweise bei Dunkelheit und unter Einsatz von Beleuchtung. Mehrere Trupps standen gleichzeitig im Hang und sicherten die Löschmaßnahmen. Die Schlauchleitungen wurden über die Böschung geführt, während weitere Feuerwehrangehörige die Wasserversorgung sicherstellten.

Zur Absicherung und als Puffer der Wasserversorgung wurde ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Löschwasser in Bereitstellung gebracht.

Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurden die betroffenen Flächen gründlich nachgelöscht. Dazu zogen die Einsatzkräfte verbranntes Material auseinander und kontrollierten gezielt auf Glutnester. Erst nach vollständigem Ablöschen konnte der Einsatz beendet werden.

Durch die schnellen und koordinierten Löschmaßnahmen wurde verhindert, dass sich das Feuer weiter in die angrenzenden Weinberge ausbreitet. Gerade bei trockener Vegetation und Wind können sich solche Brände schneller entwickeln.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr baute die eingesetzten Schläuche und Geräte zurück und übergab die Einsatzstelle an die Polizei Weinheim.

Der Einsatz zeigt, was Feuerwehrarbeit in Weinhein ausmacht. Eine Mischung aus Teamarbeit, Technik und Einsatzlagen unter anspruchsvollen Bedingungen. Und manchmal auch ein besonderer Moment. Arbeiten im Hang, Löscharbeiten im Abendrot und ein Blick in die Rheinebene. Die Freiwillige Feuerwehr ist daher auf der Suche nach Menschen, die genau das reizt und Teil eines starken Teams werden wollen. Bei Interesse kann man sich bei seiner Feuerwehr für mehr Infos melden info@feuerwehr-weinheim.de

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