Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Nachwuchs rettet Zukunft - Weinheimer Jugendfeuerwehr im Großeinsatz

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Weinheim. Die Jugendfeuerwehr Weinheim hat am Samstag ihre Jahreshauptübung mit allen Abteilungen durchgeführt. Ausrichter war die Jugendfeuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen. Als Übungsobjekt stellte das Weingut Raffl im Ortsteil Hohensachsen sein Gelände zur Verfügung.

Die Übung bildete ein realistisches Szenario ab, was auch die aktive Einsatzabteilung vor Herausforderungen stellt. In einer Werkstatt wurde ein Brand angenommen, der auf eine angrenzende Lagerhalle übergriff. Drei Personen galten als vermisst. Nach der Alarmierung um 10:00 Uhr rückten die Jugendfeuerwehr Abteilungen der Weinheimer Feuerwehr gemeinsam an und begannen ohne Zeitverlust mit der Lageerkundung, Menschenrettung und Brandbekämpfung.

Zur Personensuche gingen Trupps unter Übungsbedingungen in die Gebäude vor. Dabei kamen kind- und jugendgerechte Geräteattrappen sowie angepasste Übungsgeräte zum Einsatz. Ziel war es, die Abläufe im Innenangriff und die Zusammenarbeit im Trupp zu trainieren. Parallel bauten weitere Einheiten einen Außenangriff mit mehreren Strahlrohren auf. So wurde die angenommene Brandausbreitung begrenzt. Die Wasserversorgung stellten die Kräfte aus zwei Richtungen sicher. Im Verlauf der Übung wurden weitere Einsatzfahrzeuge nachgeführt. Insgesamt waren sieben Löschfahrzeuge im Einsatz.

Die Einsatzleitung lag beim zuständigen bei der Ersteintreffenden Einheit. Sie koordinierten die Maßnahmen und sorgte für ein abgestimmtes Vorgehen der Abteilungen. Gegen 11:00 Uhr war das Übungsziel erreicht. "Feuer aus" wurde gemeldet. Der Rückbau war gegen Mittag abgeschlossen.

Die Übung zeigte, wie strukturiert und diszipliniert die Jugendlichen arbeiten. Die Teilnehmer setzten die Ausbildung konsequent um. Kommunikation, Teamarbeit und ein klarer Ablauf standen im Mittelpunkt. Die Ausbilder begleiteten die Übung eng und gaben gezielte Rückmeldungen.

Stadtjugendfeuerwehrwartin Lina Albrecht dankte allen teilnehmenden Jugendlichen und ihren Betreuern für die engagierte Mitarbeit und die geschlossene Leistung während der Übung.

Die Jugendfeuerwehr ist die Grundlage für die Einsatzabteilungen. Ohne Nachwuchs gibt es keine Einsatzkräfte von morgen. Brände werden nicht von selbst gelöscht. Hilfe kommt nicht von allein. Sie braucht Menschen, die sich engagieren, ausbilden lassen und Verantwortung übernehmen. Die Feuerwehr Weinheim ruft junge Menschen auf, sich einzubringen und Teil dieser Aufgabe zu werden.

Ein besonderer Dank gilt dem Weingut Raffl. Der Betrieb stellte das Übungsgelände zur Verfügung und unterstützte die Veranstaltung organisatorisch und bei der Verpflegung. Diese Unterstützung ist für die Ausbildung der Feuerwehr von großer Bedeutung.

Die Feuerwehr Weinheim setzt weiterhin auf eine starke Jugendarbeit. Sie sichert damit die Einsatzbereitschaft in der Zukunft und stärkt den Zusammenhalt in der Stadt.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell