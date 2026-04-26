Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim im Einsatz - Technische Störung, Ölgeruch und Notfall im Exotenwald

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 7:30 Uhr in die Fichtestraße zu einer Gemeinschaftsunterkunft alarmiert. Die dortige Brandmeldeanlage zeigte wie bereits am Donnerstagmorgen eine Störung an. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Anlage und stellten sie zurück. Ein weiterer Handlungsbedarf bestand nicht.

Bereits kurze Zeit später, gegen 8:15 Uhr, folgte der nächste Einsatz in der nördlichen Hauptstraße. Mitarbeiter eines Pflegedienstes hatten in einem Wohnhaus Gasgeruch vermutet. Die Feuerwehr überprüfte die Lage vor Ort. Schnell stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Gasaustritt handelte. Ursache des Geruchs waren Wartungsarbeiten an einer Ölheizung durch eine Fachfirma. Der Bereich wurde vorsorglich kontrolliert. Eine Gefahr für Bewohner oder Umgebung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Exotenwald Weinheim alarmiert. Dort war es zu einem medizinischen Notfall gekommen. Die Einsatzstelle lag im Waldgebiet, zunächst war die genaue Position der betroffenen Person unklar. In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst und der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar sowie durch Hinweise von Spaziergängern konnte die Person zügig lokalisiert werden.

Die Weinheimer Feuerwehr unterstützte mit technischem Gerät und geländegängigen Fahrzeugen den Rettungsdienst bei der Personenrettung. Nach der Erstversorgung wurde die Person aus dem Exotenwald gerettet und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zu Beginn des Einsatzes kam es zu Verzögerungen bei der Zufahrt. Eine mit Schranke gesicherte Einfahrt in der Bodelschwinghstraße war durch ein parkendes Fahrzeug blockiert. Die Feuerwehrfahrzeuge konnten den Wald dadurch zunächst nicht direkt anfahren.

Die Feuerwehr Weinheim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Zufahrtswege und Flächen für Einsatzkräfte jederzeit freizuhalten sind. Falsch abgestellte Fahrzeuge behindern den Einsatz und verzögern Hilfeleistungen. Vorausschauendes und regelkonformes Parken ist entscheidend, damit Einsatzkräfte ohne Zeitverlust helfen können.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell