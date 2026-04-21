Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Gefahrstoffaustritt in der Daimlerstraße schnell unter Kontrolle

Weinheim (ots)

Am Dienstagvormittag kam es gegen 8:45 Uhr auf dem Betriebshof einer Spedition vorbei in der Daimlerstraße zu einem Austritt eines hochentzündlichen Stoffes. Die Feuerwehr Weinheim sicherte die Einsatzstelle und verhinderte eine Ausbreitung.

Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 8:45 Uhr in die Daimlerstraße alarmiert. Beim Beladevorgang eines LKW trat aus einem IBC Behälter ein hochentzündlicher Gefahrstoff aus.

Die Einsatzkräfte arbeiteten nach der sogenannten GAMS Regel. Diese steht für Gefahr erkennen, Absperren, Menschenrettung durchführen und Spezialkräfte nachfordern. Dieses strukturierte Vorgehen stellt sicher, dass Einsätze mit Gefahrstoffen kontrolliert und ohne Eigengefährdung abgearbeitet werden.

Die Feuerwehr Weinheim sicherte zunächst die Einsatzstelle auf dem Betriebsgelände und legte einen Gefahrenbereich fest. Da sich die Einsatzstelle vollständig auf dem Betriebsgelände befand, kam es zu keiner Verkehrsbeschränkung.

Parallel wurde der Fahrer des LKW vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Er blieb unverletzt. Das betroffene Gebäude wurde geräumt. Die Mitarbeiter der Spedition sammelten sich in einem sicheren Bereich im Freien.

Unter Chemikalienschutzanzügen erkundeten Einsatzkräfte die Lage. Zusätzlich wurde zwei Fachberater Gefahrgut der Feuerwehr Weinheim hinzugezogen. Nach der Erkundung stand fest, dass nur eine geringe Menge des Stoffes ausgetreten war.

Die Weinheimer Feuerwehr stimmte die weiteren Maßnahmen ab und nahm den Gefahrstoff mit Chemikalienbinder auf. Der betroffene Bereich wurde gereinigt. Das gebundene Material wurde anschließend der Spedition zur fachgerechten Entsorgung übergeben.

Aufgrund der hohen Entzündlichkeit wurde vorsorglich ein Löschangriff mit Schaum in Bereitstellung aufgebaut. Das Wasserrechtsamt sowie die Kläranlage Weinheim wurden informiert. Die Polizei unterstützte mit Absicherungsmaßnahmen.

Die Feuerwehr Weinheim war mit mehreren Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. Beteiligt waren die Abteilungen Stadt sowie Lützelsachsen-Hohensachsen.

Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

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