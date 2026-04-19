Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Weinheimer Feuerwehr im Einsatz

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim war in den vergangenen Tagen bei einer Reihe von Einsätzen gefordert. Schwerpunkte lagen auf Türöffnungen, einer ausgelösten Brandmeldeanlage, einer unklaren Rauchentwicklung sowie zwei Tierrettungen.

Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr in die Rosenbrunnenstraße alarmiert. Dort musste eine Tür geöffnet werden.

Ein weiterer Einsatz folgte gegen 11:45 Uhr in einem Hotel in der Freiburger Straße. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass Staub die Ursache war. Ein Brand lag nicht vor.

Gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr in den Birkenweg gerufen. Auch hier war eine Türöffnung erforderlich. Nach dem Zugang wurde die betroffene Person vom Rettungsdienst übernommen.

Parallel dazu lief ein weiterer Einsatz in der Gunterstraße. Gemeldet war eine Rauchentwicklung im Keller eines Wohngebäudes. Fünf Personen verließen vorsorglich das Gebäude und wurden von der Feuerwehr betreut. Eine Bewohnerin wurde nach Rauchkontakt durch den Rettungsdienst untersucht. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Keller. Gleichzeitig wurde ein Löschangriff vorbereitet. Die Ursache lag nach erster Einschätzung in einem technischen Defekt an der Heizungsanlage. Ein Brand lag nicht vor. Der Keller wurde belüftet und auf Kohlenmonoxid geprüft. Messungen ergaben keine Auffälligkeiten. Die Feuerwehr empfahl eine Überprüfung durch eine Fachfirma.

Aufgrund der zunächst parallelen Einsatzlage mit der Notfall Türöffnung wurde auch die Drehleiter der Feuerwehr Hemsbach alarmiert. Ein Einsatz war jedoch nicht erforderlich.

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr zur Friedrichschule gerufen. Jugendliche hatten eine Katze in einem Lichtschacht entdeckt. Das Tier flüchtete ins Gebäude. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang und konnte die Katze sichern. Die Besitzerin traf während des Einsatzes ein. Die Katze war seit mehreren Tagen vermisst. Sie wurde an die Berufstierrettung Rhein-Neckar und die Eigentümerin übergeben.

Gegen 19:30 Uhr wurde ein verletzter Rabe auf einem Spielplatz in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Da keine akute Gefährdung bestand, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Berufstierrettung Rhein-Neckar.

Am Sonntagmittag erfolgte ein weiterer Einsatz in der Caillonstraße. Mit Spezialwerkzeug wurde eine Haustür geöffnet, um Zugang für Polizei und Rettungsdienst zu schaffen.

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