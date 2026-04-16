Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim im Einsatz bei Wasserschaden in der Grundelbachstraße

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Weinheim (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr Weinheim um 9:15 Uhr zu einem Wasserschaden in die Grundelbachstraße alarmiert. Verursacht wurde der Wasserschaden vermutlich durch einen Rohrbruch in einer der dortigen Versorgungsleitungen.

Infolge dessen waren bereits mehrere Kellerräume sowie ein Fahrstuhlschacht mit Wasser vollgelaufen. Da die genaue Örtlichkeit des defekts nicht festgestellt werden konnte, wurde vorsorglich die Hauptzuleitung abgeschiebert. Zur Untersützung wurden die technischen Dienste der Stadtwerke hinzugezogen, die außerdem auch den Strom teilweise abschalten musste, um kurzschlüsse zu verhinden.

Um den dadurch entstandenen Schaden zu beseitigen, setzte die Feuerwehr mehrere Wassersauger sowie eine Tauchpumpe ein, um die betroffenen Bereiche vom Wasser zu befreien und weiteren Schaden zu verhindern.

Die Feuerwehr Weinheim war mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften für rund zwei Stunden vor Ort.

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