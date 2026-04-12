Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Keine Langeweile für die Weinheimer Feuerwehr am Wochenende

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Weinheim (ots)

Mehrere Einsätze mussten die Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehr von Freitag bis Sonntag abarbeiten. Vom Kleinbrand über medizinische Notlagen bis zum Wasserschaden. Die Feuerwehr Weinheim zeigt auch dieses Wochenende vollen Einsatz für die Bürger unserer Stadt.

Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim an den Hauptbahnhof alarmiert. In einer Bahnunterführung kam es zu einer Rauchentwicklung. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mülleimer glimmte. Der Kleinbrand war schnell gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle zügig verlassen.

Am Freitagabend folgte der nächste Alarm. Die Abteilungen Stadt sowie Lützelsachsen-Hohensachsen rückten kurz nach 20:30 Uhr in die Eisleber Straße aus. In einem Hotel hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Erkundung vor. In einer Gemeinschaftsküche wurde angebranntes Essen festgestellt. Ein offenes Feuer lag nicht vor. Die starke Rauchentwicklung hatte jedoch die Anlage ausgelöst. Die Feuerwehr belüftete den Bereich und stellte die Anlage zurück. Die Bewohner konnten anschließend wieder in das Gebäude zurückkehren.

Nur kurze Zeit später gegen 22:30 Uhr wurde die Feuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst in die Gleiwitzer Straße gerufen. Aus einer Wohnung waren Hilferufe zu hören. Eine Person konnte die Tür nicht mehr selbst öffnen. Die Feuerwehr verschaffte sich mit Spezialwerkzeug einen schnellen und zerstörungsfreien Zugang. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung. Die Einsatzstelle wurde an Polizei und Rettungsdienst übergeben.

Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr wurde die Helfer vor Ort Einheit der Abteilung Oberflockenbach alarmiert. Es lag eine lebensbedrohliche medizinische Situation vor. Die Feuerwehrsanitäter übernahmen die Erstversorgung bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt.

Kurz vor 10 Uhr rückten die Abteilungen Stadt und Sulzbach zum GRN Betreuungszentrum aus. Auch hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Trupp kontrollierte den betroffenen Bereich. Ursache war ein defekter Toaster. Ein eingeklemmter Toast führte zu einer Rauchentwicklung. Das Pflegepersonal verhinderte eine Brandausbreitung frühzeitig. Die Feuerwehr stellte die Anlage zurück. Die Haustechnik kümmerte sich um das defekte Gerät.

Ein weiterer Einsatz beschäftigte die Abteilung Sulzbach im Bereich Bergstraße nahe der Westtangente und des Saukopftunnels. Ein Kind irrte orientierungslos an der stark befahrenen Bergstraße umher. Autofahrer reagierten umsichtig und halfen dem Kind. Die Feuerwehrabteilung Sulzbach übernahm die Betreuung des Kindes und informierte die Polizei. Kind und Eltern konnten kurze Zeit später wieder zusammengeführt werden.

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zur Maria Montessori Schule in der Theodor-Heuss-Straße alarmiert. Ein Sabotagealarm der Brandmeldeanlage stellte sich als technische Störung heraus. Gemeinsam mit der Haustechnik wurde die Anlage überprüft und zurückgesetzt.

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr folgte ein aufwendiger Einsatz im Birkenweg. Ein Keller mit rund 200 Quadratmetern Fläche stand etwa einen halben Meter unter Wasser. Die Abteilung Stadt rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Mit Wassersaugern und Tauchpumpen wurde das Wasser entfernt. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Ursache ist unklar und muss durch eine Fachfirma geprüft werden.

Die Anfahrt gestaltete sich schwierig. Die Straße (Birkenweg) war so dicht zugeparkt, dass die notwendige Durchfahrtsbreite nicht gegeben war. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug musste zurücksetzen und eine alternative Strecke nutzen. Die Polizei Weinheim wurde daher nachgefordert, um den Sachverhalt aufzunehmen. Der Vorfall zeigt ein flächendeckendes Problem in Stadtgebiet. Enge und zugeparkte Straßen verzögern immer wieder Hilfe. Rettungsfahrzeuge sind regelmäßig auf freie Zufahrten angewiesen. Daher appelliert die Feuerwehr an alle, rücksichtsvoll und vorausschauend zu Parken.

Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr wurde die Abteilung Oberflockenbach über einen Hausnotruf nach Steinklingen alarmiert. Da keine Reaktion über das Gegensprechgerät erfolgte, ging man von einer Notlage aus. Vor Ort konnte die Person jedoch den Feuerwehrangehörigen selbstständig die Tür öffnen. Es lag ein Missverständnis vor, so dass der Einsatz abgebrochen werden konnte.

Die Feuerwehr Weinheim war an diesem Wochenende wieder durchgehend gefordert. Unterschiedliche Einsatzlagen erforderten schnelles, und umsichtiges Handeln und enge Abstimmung mit Rettungsdienst und Polizei. Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr mit helfen möchte, sorgt dafür, dass Schäden begrenzt und Menschen versorgt werden. Interessenten können sich jederzeit über die Dienst bei der Feuerwehr über Info@feuerwehr-weinheim.de informieren. In Präsenz gibt es am kommenden Sonntag beim Tag der offenen Tür der Abteilung Sulzbach in der Albert-Schweitzer-Straße 1 ebenfalls die Möglichkeit.

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