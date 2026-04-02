Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Vom Waldweg abgekommen und abgerutscht - Weinheimer Feuerwehr rettet zwei Spaziergänger oberhalb des Funkturms Nächstenbach

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Weinheim (ots)

Zwei Spaziergänger waren am Gründonnerstag im Wald unterwegs und in steiles Gelände abgerutscht. Die Rettung erfolgt mit Absturzsicherung und geländegängigem Kleineinsatzfahrzeug. Parallel dazu mussten weitere Einsätze im Stadtgebiet abgearbeitet werden.

Am Gründonnerstag, den 2. April 2026, wurde die Feuerwehr Weinheim kurz nach 16:00 Uhr zu einer Personenrettung in das Waldgebiet oberhalb des Funkturms bei Nächstenbach alarmiert. Zwei ältere Spaziergänger (79 und 81 Jahre) waren von einem Waldweg abgekommen und in einem steilen Hangbereich circa 5 bis 10 Meter abgerutscht. Nachdem zunächst eine Spaziergänger versehentlich abgerutscht und abgestürzt war, versuchte der andere zu helfen und kletterte hinterher. Beide konnten sich nicht mehr selbstständig aus ihrer misslichen Lage befreien und warteten zunächst im Steilhang auf Hilfe.

Sie konnten einen Notruf bei der Leitstelle Rhein-Neckar absetzen, die dann auch die Rettungskräfte alarmierte, eine genaue Ortung war jedoch aufgrund technischer Einschränkungen des Mobilfunkgeräts zunächst nicht möglich. Daher wurde für den anrückenden Rettungsdienst und die Feuewehr zunächst ein Bereitstellungsraum am Waldparkplatz Weiler-Nächstenbach eingerichtet. Nach einer kurzen Lagebesprechung der Einsatzkräfte startete die Feuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst eine gezielte Suche im betroffenen Gebiet.

Zwischenzeitlich war es der Leitstelle Rhein-Neckar gelungen, wieder einen Telefonkontakt zwischen den Notrufenden und den Einsatzkräften vor Ort herzustellen. Nach dieser Kontaktaufnahme und ihrer Wegbeschreibung konnten die beiden Spaziergänger im Bereich eines Rundwegs nahe der "Roth" Schutzhütte lokalisiert werden. Beide waren ansprechbar und nach erster Sichtung unverletzt. Trotz des Absturzes und der schwierigen Hanglage ist der Vorfall insgesamt glimpflich ausgegangen.

Die Einsatzkräfte sicherten die Verunfallten im steilen Gelände mit Absturz- und Seiltechnik. Eine Spaziergängerin wurde in eine Schleifkorbtrage aufgenommen und mit dieser aus dem Hangbereich auf den Waldweg gezogen.

Der zweite Spaziergänger konnte mit Unterstützung von Feuerwehrangehörigen und einem Sicherungsseil den Hang selbstständig nach oben steigen. Nachdem beide Spaziergänger wieder auf dem Waldweg waren, wurden der gestürzte Spaziergänger mittels der von der Feuerwehr mitgenommen Krankentrage des Rettungswagen auf ein geländegängiges Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr verbracht und von dort aus zum Rettungswagen am Waldparkplatz in Weiler-Nächstenbach transportiert werden. Der Rettungsdienst übernahm dort anschließend die weitere Versorgung und Sichtung.

Der zweite Spaziergänger wurde ebenfalls betreut und mit einem weiteren Kleineinsatzfahrzeug der Feuerwehr zum Waldparkplatz gebracht. Nach der Sichtung durch den Rettungsdienst stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine Verletzungen vorlagen. Die Betroffenen kamen mit einem Schrecken davon. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der Einsatz erforderte ein strukturiertes Vorgehen im unwegsamen Gelände sowie eine enge Abstimmung aller eingesetzten Kräfte. Die Zusammenarbeit mit der Leitstelle Rhein-Neckar, dem DRK Weinheim und der Weinheimer Feuerwehr funktionierte auch unter den schwierigen Bedingungen und der zunächst unklaren Lage reibungslos. Die Personen wurden rund 30 Minuten nach dem Notruf lokalisiert.

Noch während des laufenden Einsatzes wurde die Feuerwehr gegen 16:45 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage ins Weinheimer Schloss in der Obertorstraße gerufen. Die eingesetzten Kräfte der Abteilung Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen kontrollierten den betroffenen Bereich in einer Küche. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Ein weiteres Eingreifen war nicht erforderlich.

Auch die Feurwehrabteilung Oberflockenbach war bei einem Helfer vor Ort Einsatz im Einsatz. Dort lag ein medizinischer Notfall vor. Die Feuerwehrsanitäter übernahmen die Erstversorgung und versorgten die betroffene Person mit professioneller Ersten Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

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