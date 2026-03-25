Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Unbekannte sprühen mit Feuerlöscher in mehreren S-Bahnen

Stuttgart/Böblingen/Bietigheim/Leonberg (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen durch bislang unbekannte Täter ist es in der Zeit von Montagabend (23.03.2026) bis Dienstagabend (24.03.2026) in mehreren S-Bahnen gekommen.

Zunächst wurde der Bundespolizei am Montagabend gegen 18:55 Uhr von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG mitgeteilt, dass unbekannte Personen einen Feuerlöscher in der S-Bahn der Linie S60 in Richtung Böblingen aus der Verankerung genommen haben sollen und den enthaltenen Löschschaum wohl bis zur Entleerung im Zug verteilten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme im Betriebswerk in Plochingen erhielten die eingesetzten Beamten die Mitteilung, dass in einer weiteren S-Bahn ein Feuerlöscher entleert wurde. Gegen 19:25 Uhr wurde ein dritter Fall gemeldet, bei welchem ein Feuerlöscher in der S4 in Richtung Marbach offenbar missbräuchlich verwendet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es sich bei den mutmaßlichen Tätern in diesem Fall um eine 5- bis 6-köpfige Personengruppe im Alter von 14 bis 15 Jahren gehandelt haben, wobei einer wohl eine rosafarbene Jogginghose trug. Ein weiterer Fall, mit gleicher Vorgehensweise, soll sich im Anschluss in der S5 im Bereich Bietigheim ereignet haben. Eine Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Letztlich wurde der Bundespolizei am Abend des 24.03.2026 gegen 21:15 Uhr ein fünfter Vorfall gemeldet, bei welchem ein Feuerlöscher wohl missbräuchlich verwendet wurde. Hier bemerkte der Lokführer beim Halt einer S-Bahn in Leonberg, dass der Innenraum der Bahn mit dem Löschmittel besprüht wurde.

Die Bundespolizei ermittelt in den vorliegenden Fällen unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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