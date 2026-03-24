Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: In S-Bahn onaniert - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einem Fall der exhibitionistischen Handlung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S2.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge nutzte die Geschädigte gegen 01:30 Uhr die S-Bahn auf der Strecke von Stuttgart-Universität nach Stuttgart-Stadtmitte. Im Laufe der Fahrt soll sich der bislang unbekannte Tatverdächtige in eine Sitzgruppe, schräg gegenüber der 27-jährigen Geschädigten gesetzt haben. Nachdem der Mann aktiv den Blickkontakt zu der deutschen Staatsangehörigen gesucht haben soll, entblößte er offenbar sein Glied und manipulierte an diesem. Die Geschädigte verließ daraufhin die S-Bahn am Haltepunkt Stadtmitte. Der Tatverdächtige wurde als etwa 50 bis 60 Jahre alter Mann mit kurzen grauen Haaren beschrieben. Er soll zur Tatzeit mutmaßlich eine Jeans getragen haben.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 / 55049-1020 E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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