Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Böller vermutlich Auslöser für Gully Brand - Feuerwehr hat Durchfahrtsprobleme in der Wilhelmstraße

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Weinheim (ots)

Kurz vor 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt am Sonntagabend, in die Kurze Straße alarmiert. Gemeldet war ein brennender Gully in der Nordstadt. Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage. Im Bereich des Straßeneinlaufs kam es zu einem kleineren Brand, der von den Einsatzkräften zügig abgelöscht wurde.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Knallkörper die Ursache gewesen sein. Was auf den ersten Blick harmlos wirkt, birgt erhebliche Risiken. In der Kanalisation können Faulgase entstehen, unter anderem Methan. Diese Gase sind leicht entzündlich. Gelangt eine Zündquelle in den Gully, kann es zu einer Verpuffung oder im schlimmsten Fall zu einer Explosion kommen. In diesem Fall blieb es bei einem begrenzten Schaden.

Klar ist aber auch, das Böllern in die Silvesternacht gehört. Außerhalb dieses Zeitraums ist es nicht erlaubt und kann gefährliche Folgen haben.

Nach dem Einsatz wurde zudem ein weiteres Problem deutlich. In der Wilhelmstraße war die Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge stark eingeschränkt. Mehrere Fahrzeuge parkten so, dass das Löschfahrzeug nur mit großem Aufwand und viel Fingerspitzengefühl passieren konnte.

Für den Einsatz in der Kurzen Straße hatte das keine direkten Auswirkungen, da sich das Fahrzeug bereits auf der Rückfahrt befand. In einer akuten Notlage sieht die Lage anders aus. Feuerwehr und Rettungsdienst benötigen für Löschfahrzeuge und Rettungswagen eine freie Durchfahrtsbreite von mindestens drei Metern. Wird diese unterschritten, geht wertvolle Zeit verloren. Im schlimmsten Fall kommen die Einsatzfahrzeuge gar nicht mehr weiter.

Die Polizei Weinheim war ebenfalls vor Ort und nahm den Sachverhalt auf.

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