Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Realitätsnahe Einsatzübung in Lützelsachsen. Feuerwehr trainiert Brandeinsatz in Mehrparteienhaus

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Weinheim (ots)

Weinheim-Lützelsachsen. Die Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen, hat am vergangenen Samstag eine umfangreiche Quartalsübung zum Thema Brandeinsatz in der Bachwiesenstraße durchgeführt. Übungsort war ein Mehrparteienhaus in der Bachwiesenstraße, das für die Übung zur Verfügung gestellt wurde.

Angenommen wurde ein anspruchsvolles Szenario, das sich die Übungsverantwortlichen ausgedacht hatten, um die Ausbildungsschwerpunkte der letzten Wochen zusammenzuführen. Ein Wohnungsbrand mit mehreren vermissten Personen in einem stark verrauchten Gebäude wurde für die Übung vorbereitet. Solche Lagen gehören zum Einsatzalltag und stellen hohe Anforderungen an die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehrabteilung arbeitete die Lage strukturiert und nach dem Einsatzstandard ab. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in den Innenangriff vor und führten einen standardisierten Löschangriff nach Feuerwehrdienstvorschrift durch. Der fiktive Brandherd wurde zügig lokalisiert und bekämpft. Parallel dazu lief die Menschenrettung. Mehrere Trupps durchsuchten das Gebäude systematisch. Alle vermissten Personen wurden schnell gefunden und ins Freie gebracht.

Ein besonderer Aspekt der Übung war das Vorgehen mit Wasser am Rohr. Es wurde bewusst mit gefüllten Schlauchleitungen gearbeitet. Diese sind deutlich schwerer und beeinflussen das taktische Vorgehen im Innenangriff spürbar. Genau diese Bedingungen sind im Einsatz entscheidend und müssen regelmäßig trainiert werden.

Herausfordernd waren die engen Platzverhältnisse im Umfeld des Gebäudes. Die Straßen waren stark zugeparkt, was die Aufstellung der Einsatzfahrzeuge erschwerte. Hydranten oder andere wichtige Einrichtungen waren jedoch nicht blockiert.

Unterstützt wurde die Übung durch die Jugendfeuerwehr. Ein Jugendlicher übernahm die Rolle eines verletzten Handwerkers und sorgte für zusätzliche Realitätsnähe im Szenario.

Auch einige Zuschauer verfolgten die Übung vor Ort und zeigten Interesse an der Arbeit der Feuerwehr. Die Weinheimer Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Interessierte nicht nur zuschauen müssen. Wer sich engagieren möchte, kann jederzeit Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr werden.

Die Übung war insgesamt realitätsnah angelegt. Verrauchung, Lageentwicklung und Abläufe entsprachen einem typischen Einsatz, der immer wieder vorkommen kann. Brände in Wohnungen sind Standardlagen für die Feuerwehr Weinheim. Deshalb ist es wichtig, diese regelmäßig unter realistischen Bedingungen zu trainieren.

Das Übungskonzept der Abteilung ist klar strukturiert. Mehrere kleinere Übungen im Vorfeld bereiten gezielt einzelne Inhalte vor. In den Quartalsübungen werden diese Bausteine zusammengeführt und in einem größeren Szenario unter realen Bedingungen trainiert.

Die Feuerwehr bedankt sich ausdrücklich bei den Eigentümern für die Bereitstellung des Übungsobjekts. Solche Möglichkeiten sind für eine praxisnahe Ausbildung von hoher Bedeutung.

Die Feuerwehr Weinheim ist fortlaufend an geeigneten Übungsobjekten interessiert. Eigentümer, die ein Gebäude zeitweise für Übungen zur Verfügung stellen möchten, können sich per E Mail an info@feuerwehr-weinheim.de wenden. Über diese Mailadresse können auch Interessierte am Feuerwehrdienst Kontakt zur Feuerwehr aufnehmen.

Nach rund eineinhalb Stunden wurde die Übung beendet. In der anschließenden Manöverkritik wurden die Abläufe ausgewertet, gemeinsam besprochen und konkrete Verbesserungen für den Einsatzdienst abgeleitet.

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