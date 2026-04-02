Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Rauchmelder Sorgen für Feuerwehreinsätze in Weinheim

Weinheim (ots)

Am Mittwoch, den 1. April, wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 12:00 Uhr in die Lorscher Straße zu einem Bürogebäude alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Gebäude war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits geräumt. Die Feuerwehr leitete umgehend die Erkundung ein.

Schnell stellte sich heraus, dass ein Rauchmelder durch eine Verbrennung in einer Teeküche ausgelöst hatte. In einem Topf war auf einem Herd etwas erhitzt worden, das stark anbrannte und zu einer leichten Rauchentwicklung führte. Ein Brand lag nicht vor. Die Feuerwehr gab Entwarnung, stellte die Brandmeldeanlage zurück und die Mitarbeitenden konnten das Gebäude wieder betreten.

Gegen 20:00 Uhr wurde die Weinheimer Feuerwehr erneut alarmiert. Diesmal ging es in die Konrad-Adenauer-Straße. Mehrere Rauchwarnmelder in einer Wohnung hatten ausgelöst, zudem wurde ein starker Geruch wahrgenommen. Aufgrund dieser Lage ging die Feuerwehr zunächst von einem möglichen Brandereignis aus.

Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung. In den Räumen wurde eine leichte Vernebelung festgestellt. Diese war vermutlich die Ursache für das Auslösen der Rauchwarnmelder. Nach der Erkundung stand fest, dass kein Brand vorlag. Die Vernebelung entstand durch Reinigungsmittel.

Die Feuerwehr stellte die Rauchwarnmelder ab und übergab die Einsatzstelle an die Polizei Weinheim. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell