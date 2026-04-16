Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Mehrere Notfälle an Donnerstag im Stadtgebiet, Weinheimer Feuerwehr im Einsatz

Weinheim (ots)

Türöffnungen, medizinische Notfälle und ein Verkehrsunfall forderten die Einsatzkräfte am Donnerstag an mehreren Stellen im Stadtgebiet.

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Donnerstag zu mehreren Einsätzen alarmiert. Gegen 13:00 Uhr erfolgte die Alarmierung in die Odenwaldstraße. Vor Ort lag ein medizinischer Notfall in einer Wohnung vor. Da kein Zugang möglich war, öffnete die Feuerwehr die Tür mit Spezialwerkzeug. Feuerwehreinsatzkräfte verschafften sich Zutritt und der Rettungsdienst versorgte gemeinsam mit der Helfer vor Ort Einheit der Abteilung Oberflockenbach die betroffene Person.

Am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr wurde eine weitere Türöffnung in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Auch hier bestand zunächst der Verdacht auf eine hilflose Lage. Nach Rückmeldung der bereits anwesenden Polizei war kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Der Feuerwehreinsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Ebenfalls am Donnerstagabend kam es auf einem Feldweg zwischen Ritschweier und Oberflockenbach gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorroller. Eine Person wurde verletzt. Die Helfer vor Ort Einheit der Abteilung Oberflockenbach unterstützte die Erstversorgung. Der Rettungsdienst übernahm die weitere medizinische Versorgung und brachte die verletzte Person in ein Krankenhaus. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Gegen 20:00 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu einer Türöffnung alarmiert. In der Karlsruher Straße wurde in einem Mehrparteienhaus eine hilflose Lage vermutet. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und ermöglichte so den Zugang für Polizei und Rettungsdienst. Im weiteren Verlauf unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst bei der Tragehilfe. Anschließend konnte auch dieser Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell