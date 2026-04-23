Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldealarm und Kleineinsätze im Weinheimer Stadtgebiet

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Mittwoch und Donnerstag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Am Mittwochvormittag löste gegen 11:30 Uhr die Brandmeldeanlage in der Zwei-Burgen-Schule in der Breslauer Straße aus. Beim Eintreffen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war das Gebäude bereits vollständig geräumt. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den betroffenen Bereich in der Schulmensa. Ursache für die Auslösung war Dampf aus einem Konvektomaten. Eine Gefahr bestand nicht. Die Anlage wurde zurückgestellt, die Schülerinnen und Schüler konnten wieder in das Gebäude zurückkehren.

Gegen 12:30 Uhr wurde in der Odenwaldstraße eine Rauchentwicklung an einem Fahrzeug gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass Sägespäne auf der Ladefläche eines Transporters in Brand geraten waren. Die Feuerwehr löschte das Feuer und übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei.

Ein weiterer Kleinbrand wurde in der Mirabellenstraße gemeldet. Dort war ein Mülleimer aus bislang ungeklärter Ursache vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr führte eine Nachkontrolle mit einer Wärmebildkamera durch, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 2:00 Uhr in die Röntgenstraße gerufen. Grund war ein technischer Defekt an einer Brandmeldeanlage. Gemeinsam mit der Haustechnik konnte die Störung behoben werden.

Am Donnerstagmorgen kam es zu einer ähnlichen Alarmierung in der Gemeinschaftsunterkunft in der Fichtestraße. Auch hier lag eine Störung der Brandmeldeanlage vor. Die Feuerwehr überprüfte die Anlage und stellte gemeinsam mit der Haustechnik den ordnungsgemäßen Betrieb wieder her.

Kurz vor 11:00 Uhr wurde die Feuerwehr in die Straße Am Tafelacker alarmiert. Eine Person befand sich in einer hilflosen Lage in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür mit Spezialwerkzeug und ermöglichten so Polizei und Rettungsdienst den Zugang zur betroffenen Person.

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