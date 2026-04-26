Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Großer Flohmarkt beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Weinheim - jetzt Standplatz sichern

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Weinheim (ots)

Weinheim. Am Sonntag, 21. Juni 2026, lädt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zu einem großen Flohmarkt am Feuerwehrzentrum ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und ist Teil des Tags der offenen Tür der Feuerwehrabteilung Stadt.

Der Flohmarkt findet von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände in der Bensheimer Straße 6 statt. Besucher erwartet ein breites Angebot an privaten Verkaufsständen.

Der Tag der offenen Tür findet alle zwei Jahre statt und hat sich als gut besuchte Veranstaltung etabliert. Auch in diesem Jahr rechnet die Weinheimer Feuerwehr mit mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern. Für Standbetreiber bietet sich damit ein Umfeld mit verlässlichem Publikumsaufkommen.

Ergänzend zum Flohmarkt bietet die Feuerwehr Einblicke in ihre Arbeit. Geplant sind unter anderem Fahrzeugpräsentationen, Vorführungen und Angebote für Kinder, darunter eine Spielstraße.

Standbetreiber können sich ab sofort anmelden. Die Standgebühr beträgt 10 Euro und kommt der Jugendarbeit der Feuerwehr zugute.

Anmeldung und weitere Informationen:

flohmarkt@feuerwehr-weinheim.de www.feuerwehr-weinheim.de

Die Feuerwehr Weinheim freut sich auf zahlreiche Besucher und einen gut besuchten Veranstaltungstag.

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