Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Sulzbach feiert seine Feuerwehr. Tag der offenen Tür zieht viele Besucher an

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Weinheim (ots)

Sulzbach. Volles Gerätehaus, viele Gespräche und ein starkes Miteinander. Der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach am Sonnta, den 19. April war ein voller Erfolg.

Ein weithin sichtbares Zeichen setzte der Teleskopmast der Werkfeuerwehr Freudenberg. Mit 42 Metern Höhe war er ein Blickfang und machte schon aus der Ferne mit der wehenden Feuerwehrfahne auf die Brandschützer aufmerksam. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich die Technik aus nächster Nähe anzuschauen.

Auch die Polizei war vor Ort und stand für Gespräche bereit. Am Infostand erhielten Besucher Einblicke in die Arbeit der Polizei und praktische Hinweise für den Alltag.

Großen Zuspruch fand das Café Florian. Der selbst gebackene Kuchen wurde durchweg gelobt. Für die herzhafte Versorgung sorgten unter anderem die Grillmeister. Sie bereiteten über der Feuerschale knusprige Haxen zu und zeigten damit, dass Feuer nicht nur bekämpft, sondern auch sinnvoll eingesetzt wird.

Die Jugendfeuerwehr bot eine Spielstraße an und sorgte für viel Betrieb bei den Kindern. Ergänzt wurde das Programm durch Rundfahrten mit dem Löschfahrzeug, die besonders bei den jüngsten Gästen gut ankamen. Auch die Hüpfburg war durchgehend stark genutzt.

Für die passende Stimmung sorgten die Feuerwehrkapelle aus Mörlenbach und der Spielmannszug der Feuerwehrabteilung. Beide trugen mit ihrer Musik maßgeblich zur guten Atmosphäre bei.

Abteilungskommandant Patrick Sommer und sein Stellvertreter Nicolas Weithofer zeigten sich gemeinsam mit den vielen Helferinnen und Helfern zufrieden. Der hohe Besucherzuspruch bestätigte den großen Rückhalt der Feuerwehr in der Bevölkerung.

Die Feuerwehr Sulzbach steht seit 1901 für verlässlichen Brandschutz. In diesem Jahr blickt sie auf 125 Jahre Geschichte zurück. Der Tag der offenen Tür zeigte eindrucksvoll, wie wichtig eine gut ausgestattete Feuerwehrabteilung und engagierte Einsatzkräfte für die Sicherheit vor Ort und im Weinheimer Feuerwehrverbund aller Abteilungen sind.

Auch das Wetter spielte mit und rundete die das Feuerwehr Event ab. Für die Feuerwehrabgehörigen bleibt ein starkes Signal. Sulzbach steht hinter seiner Feuerwehr.

Weitere Tag der offenen Tür der Weinheimer Feuerwehr stehen bereits fest. Am 21. Juni lädt die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt zum großen Tag der offenen Tür im Feuerwehrzentrum ein. Die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen öffnet am 19. Juli ihre Tore. Oberflockenbach folgt am 13. September. Den Abschluss bildet Rippenweier am 4. Oktober.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell