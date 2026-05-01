Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Weinheimer Feuerwehr arbeitet mehrere Einsätze innerhalb von 24 Stunden routiniert ab

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weinheim (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend war die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mehrfach gefordert. Unterschiedliche Einsatzlagen mussten von den Brandschützern abgearbeitet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Am Mittwoch kurz vor 18:00 Uhr erfolgte die Alarmierung in ein Parkhaus in der Grundelbachstraße. Zwei Personen waren in einem Aufzug eingeschlossen. Nach der Erkundung stellte die Feuerwehr die Anlage stromlos und sicherte den Aufzug gegen unkontrollierte Fahrt. Ein Trupp öffnete die Fahrstuhltür mit geeignetem Werkzeug und verschaffte sich Zugang zur Kabine. Die Eingeschlossenen konnten unverletzt den Aufzug verlassen. Parallel prüften die Einsatzkräfte die Anlage auf erkennbare Störungen. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen und an den Betreiber zur weiteren Überprüfung übergeben.

In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach 1:00 Uhr, wurde die Feuerwehr durch einen Hausnotruf zu einer Wohnungsöffnung im Ortsteil Rippenweier alarmiert. Auf der Anfahrt erhielten die Kräfte die Rückmeldung, dass es sich um eine Fehlalarm handelte und ein Zugang zur Wohnung möglich ist. Die Einsatzfahrt wurde daraufhin abgebrochen.

Am Donnerstagabend forderte die Polizei die Feuerwehr zum Karlsberg Carré an. Vor Ort war eine Tür einer brandschutztechnischen Einrichtung geöffnet. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich und überprüften, ob sicherheitsrelevante Einrichtungen beeinträchtigt sind. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Gefährdung. Ursache war eine nicht vollständig geschlossene Tür nach Wartungsarbeiten. Die Feuerwehr stellte den ordnungsgemäßen Zustand wieder her und übergab die Einsatzstelle an die Polizei.

Gegen 19:30 Uhr folgte eine weitere Alarmierung an die Bergstraße, Höhe Haltestelle Alter OEG Bahnhof. Gemeldet war ein rauchender Gully. Die Erkundung ergab, dass sich angesammelter Blütenstaub entzündet hatte und in der Sinkkastenanlage glimmte. Ein Trupp setzte den Schnellangriff des Löschfahrzeugs ein und löschte den Brand erfolgreich ab. Anschließend wurde der betroffen Bereich mit einer Brandnachschau kontrolliert, um ein Wiederaufflammen auszuschließen.

Die Einsätze zeigen den typischen Querschnitt der täglichen Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr. Technische Hilfeleistung, präventiver Brandschutz und kleinere Brände wechseln sich ab. Ein Ehrenamt bei dem keine Langeweile aufkommt. Daher sucht die Weinheimer Feuerwehr weitere Helfer. Wer mitmachen und informieren möchte kann sich jederzeit per Mail melden info@feuerwehr-weinheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell