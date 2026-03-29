Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch in Helmstedt

Helmstedt (ots)

Einbrecher haben sich am Samstag (28.03., 09.00 - 12.20 Uhr) Zutritt in ein Mehrfamilienhaus am Holzberg verschafft. Sie durchsuchten in der Folge die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch machen können oder verdächtige Beobachtungen hatten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer der Vermittlung 05361/4646-0 entgegen.

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