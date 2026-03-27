Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brutale Körperverletzung in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

24.12.2025, 00:00 Uhr

In der Nacht auf den 24.12.2025, gegen 00:00 Uhr, kam es in einer Wolfsburger Bar in der Goethestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Die Polizei traf vor Ort zunächst auf ein blutendes Opfer. Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein 33 Jahre alter Mann und ein unbekannter Täter in der Nacht zu Heiligabend in Streit. Der Unbekannte schlug dem Opfer mit massiver Gewalt mehrfach in das Gesicht. Der 33-Jährige erlitt dadurch einen doppelten Kieferbruch. Er musste nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und später operiert werden.

Videoaufzeichnungen liegen der Polizei bereits vor. Daher liegt das Augenmerk der Ermittlungen nun allein auf der Identität des unbekannten Täters. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Identität des Täters kennen, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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