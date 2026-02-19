Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Unfall mit Linienbus + Eingang blockiert + Einbrecher in Queckborn + Tresor aufgebrochen + Wahlplakat angezündet

Giessen (ots)

Gießen: Unfall mit Linienbus

Ein Stadtbus rutschte heute Morgen im Zinsendorfweg gegen einen LKW. Im Bus befindliche Fahrgäste blieben ebenso unverletzt wie die beiden Fahrer. Bei dem Unfall gegen 7.45 Uhr verkeilten sich beide Fahrzeuge ineinander. Der Verkehr konnte die Unfallstelle jedoch passieren. Ob die Unfallursache im Schneefall liegt, wird noch ermittelt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Gießen: Eingang blockiert

Heute Morgen gegen begaben sich fünf Personen zum Gebäudeeingang der HLG (Hessische Landesgesellschaft) im Aulweg. Gegen 7.30 Uhr ließen sich zwei Personen vor dem Eingang nieder und verweigerten Bediensteten den Zugang. Auf einem Glasvordach über dem Eingang saß eine weitere Person, die ein Transparent entrollte. Hintergrund ist ein Straßenbauprojekt im Landkreis Gießen. Die Versammlungsbehörde wurde hinzugezogen und löste die nicht angezeigte Versammlung vor Ort auf. Da die Personen am Eingang sich zwischenzeitlich festgeklebt hatten, lösten geschulte Einsatzkräfte den Kleber. Die Personen mussten mit zur Dienststelle und durften diese nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Die Person auf dem Dach verließ dieses nach einiger Zeit eigenständig. Ein Schaden entstand nicht. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung und des Hausfriedensbruchs.

Grünberg: Einbrecher in Queckborn

Innerhalb von nur 20 Minuten stieg ein Unbekannter gestern in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 8.40 Uhr und 9 Uhr brach er eine Terrassentür des Hauses in der Industriestraße auf. Im Inneren durchsuchte der Kriminelle die Wohnräume. Er erbeutete Schmuck und Bargeld und entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: Tresor aufgebrochen

Ein Einbrecher machte sich an einem Tresor eines Reifencenters in der Robert-Bosch-Straße zu schaffen. Der Unbekannte brach ein Fenster auf und verschaffte sich Zugang zu Büroräumen. Dort flexte er einen Tresor auf. Er entkam unbemerkt. Der Einbruch fand zwischen Dienstag (17.2.), 17.30 Uhr und Mittwoch, 7.20 Uhr, statt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Wahlplakat angezündet

Gegen 7.45 Uhr heute Morgen steckte eine unbekannte Person ein Wahlplakat in Brand. Das Plakat der FDP hing in der Licher Straße in Höhe der Hausnummer 155. Ob ein Zusammenhang zu vorausgegangenen Sachbeschädigungen ähnlicher Art besteht, wird aktuell geprüft.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

