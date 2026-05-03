Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 02.05./03.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 21:00 Uhr befährt ein 56-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg die Vahrener Straße in Cloppenburg, obwohl er deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Es wird eine Atemalkoholkonzentration von 3,47 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wird angeordnet, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Lastrup - Verkehrsunfall / Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Sonntag, 03.05.2026, gegen 02:08 Uhr befuhr ein 14-jähriger Lastruper die Vlämische Straße in Lastrup mit einem PKW. Im Einmündungsbereich Vlämische Straße / Dillen prallte das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 5000 Euro. Der 14-jährige war schon aufgrund seines Alters nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Essen - Zeugenaufruf nach Körperverletzung Am Samstag, 02.05.2026, etwa gegen 23:30 Uhr kam es in Essen, Lange Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 59-jährigen Esseners. Dieser wurde von mehreren Personen, u.a. auch mit bislang unbekannten Gegenständen, geschlagen und hierdurch verletzt. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten sich unter 05434/924700 bei der Polizei in Essen zu melden.

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