Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - In Gespräch verwickelt und Schmuck entwendet

Am Sonntag, den 03.05.2026, wurde eine 83-jährige Frau aus Cloppenburg Opfer eines Diebstahls von Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Cloppenburgerin auf dem Gehweg des Kessener Weges zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr von einer Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Frau erkundigte sich nach dem Weg ins Krankenhaus. Nachdem man ihr den Weg erklärt hatte, wollte diese sich mit einer Halskette bei der 83-Jährigen bedanken. Obwohl diese ablehnte, legte die unbekannte Frau ihr die Kette um, entwendete hierbei aber die bereits angelegte Halskette der Cloppenburgerin. Danach stieg die unbekannte Täterin in einen haltenden PKW, welcher sich im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Nutteln entfernt habe. Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: - Ca. 40 Jahre - Schwarzer Rock - Kopftuch Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Bürogebäude

In der Zeit von Samstag, den 02.05.2026 (20:45 Uhr) bis Sonntag, den 03.05.2026 (05:30 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude an der Wilke-Steding-Straße. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Ermittlungsstand konnte Bargeld erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - E-Scooter übersehen / PKW flüchtig

Am Sonntag, den 03.05.2026, befuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Lindern gegen 15:05 Uhr die Lilienstraße. Ein unbekannter Fahrer eines SUV befuhr ebenfalls die Lilienstraße und beabsichtigte im Verlauf nach links in die Rosenstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 14-Jährigen. Der Jugendliche wich aus, kollidierte mit einem Bordstein und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der PKW-Fahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem PKW könnte es sich um einen beigen / hellen SUV der Marke VW gehandelt haben. Der PKW könnte von einer älteren Frau (zwischen 50-70 Jahren, Brille) gefahren worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/8038400 entgegen.

Lastrup - Transporter kippt auf die Seite / Fahrzeugführer betrunken

Am Sonntag, den 03.05.2026, befuhr ein 33-jähriger Transporterfahrer aus Lastrup die B 68 aus Richtung Hemmelte in Fahrtrichtung Essen. Im Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einige Verkehrszeichen. Beim Gegenlenken kippte der Transporter auf die Seite. Der zunächst als eingeklemmt gemeldete Lastruper konnte das Fahrzeug leicht verletzt verlassen. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Essen und Lastrup eingesetzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer ersichtlich (1,86 Promille). Es folgten eine Blutentnahme und die Führerscheinbeschlagnahme. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 9000,- EUR geschätzt.

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