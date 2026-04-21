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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrskontrollen

Landau (ots)

Am 20.04.2026 wurde eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der L509 bei Ilbesheim von 07:30 Uhr - 09:00 Uhr durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h mussten sieben Fahrzeugführer beanstandet werden, welche zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 71 km/h gemessen. Im weiteren verlauf wurden im Stadtgebiet Landau Kontrollen mit dem Schwerpunkt Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt. Hier mussten innerhalb von 2 Stunden 16 Fahrzeugführer beanzeigt werden, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedienten. Diese müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen. Weitere sechs PKW-Fahrer waren nicht angeschnallt. Diese wurden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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